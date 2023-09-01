Area Savana Gunung Bromo Terbakar, Kepulan Asap Membubung Tinggi

PROBOLINGGO - Dampak kemarau panjang kawasan savana Gunung Bromo terbakar. Angin kencang dan ilalang mengering memaksa api terus membesar.

Petugas TNBTS bersama TNI-Polri dan BPBD Kabupaten Probolinggo berusaha memadamkan api.

Kawasan Gunung Bromo yang terbakar kelihatan jelas dari kejauhan saat di lihat dari Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Jumat (1/9/2023).

Api terlihat menjalar dan kepulan asap membubung tinggi di kawasan tebing wisata Gunung Bromo.

Titik api kebakaran terpantau beberapa titik seperti di area savana Gunung Bromo dan di kawasan P30.

Petugas TNBTS-TNI dan Polri serta BPBD Kabupaten Probolinggo berusaha menjinakan api agar tidak terus menjalar dengan menggunakan alat seadanya.