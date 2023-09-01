Tiga Zona TPA Sarimukti Akan Kembali Dibuka Guna Atasi Penumpukan Sampah

BANDUNG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat berencana untuk membuka kembali Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di tengah peristiwa kebakaran yang saat ini masih berlangsung.

Kepala DLH Jabar, Prima Mayaningtyas mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan Pemerintah Pusat terkait penangan sampah di Bandung Raya.

Prima menyebut, Pemerintah Pusat menyarankan untuk membuka beberapa zona di TPA Sarimukti agar sampah di Bandung Raya tidak menumpuk meski kini dalam kondisi darurat.

"Kemarin hasil rapat dengan Dirjen ada perlakuan ada masa darurat dan setelah masa darurat. Nah kalaupun ada sebagian yang Sarimukti itu dibuka, itu harus assessments dari ahli terlebih dahulu," ucap Prima, Kamis (31/8/2023).

Prima menjelaskan, saat ini, ada tiga zona di TPA Sarimukti yang memungkinkan dibuka untuk menampung kembali sampah dari Bandung Raya.

"Dari ITB kemarin setelah melihat ke lokasi, kami masih ada sedikit space untuk 8.000 ton yang bisa kita coba cari yang ada di zona satu di atas, itu jauh dari kebakaran tapi memang sedikit sekali space itu," ungkapnya.