HOME NEWS JABAR

Hadiri Penutupan Muktamar Sufi Sedunia, Ridwan Kamil Janji Kampanyekan Tasawuf

Suryono Sukarno , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |04:41 WIB
Hadiri Penutupan Muktamar Sufi Sedunia, Ridwan Kamil Janji Kampanyekan Tasawuf
Ridwan Kamil hadiri penutupan Muktamar Sufi Internasional 2023/Foto: MPI
PEKALONGAN - Muktamar sufi sedunia yang diselenggarakan mulai tanggal 29 sampai 31 Agustus resmi ditutup, Kamis siang. Sejumlah pejabat hadir dalam acara yang digelar di Hotel Sahid Mandarin tersebut.

Penutupan dilakukan oleh Mayjen Bambang Sutrisno, Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Salah satu pejabat yang hadir adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kedatangan orang nomor satu di Jabar ini cukup menarik perhatian publik.

Gubernur Jabar tersebut mengaku diundang khusus oleh Habib Lutfi bin Yahya, Ketua Sufi Dunia. Tak hanya itu, Kang Emil juga diminta menyebarkan tasawuf.

"Sebagai pembersih hati di kekuasaan di pemerintahan dan bidang pembangunan," katanya, Kamis (31/8/2023).

Dia pun berjanji akan mengkampanyekan sufi tasawuf sebagai solusi bangsa di masa depan. Kang Emil juga berjanji akan menyebarkan ajaran sufi ke seluruh daerah di Indonesia.

