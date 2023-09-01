Galang Dukungan Buruh, Relawan Ganjar Sosialisasi ke Pabrik di Subang

SUBANG – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) terus melakukan sosialisasi di kalangan buruh tingkat perusahaan. Setelah beberapa hari lalu menyasar buruh perkebunan sawit di Aceh, pada Kamis (31/8/2023) GBB masuk ke dalam pabrik garmen di Subang, di Jalan Pantura, Subang, Jawa Barat.

Tempak dalam rombongan GBB tersebut adalah Ketua Dewan Pembina GBB Ferry Indrianto, Ketua Umum GBB Lukman Hakim, Sekjen GBB Kelik Ismunanto, Wasekjen GBB Pribadi Utomo, Bendum GBB Opsgat BP dan Dept HI David Siburian. Turut pula dalam acara terebut pimpinan FSB Garteks lainya yaitu Tri Pamungkas dan Suherman.

Di depan Dewan Pembina GBB dan rombongan, Nugi mengungkapkan kegembiraannya atas kunjungan ini dan pihaknya menyatakan siap memenangkan Ganjar Pranowo terutama di kalangan buruh dan keluarganya.

"Kami sudah bekerja setiap hari bersama serikat pekerja (SPTP) untuk mendukung Pak Ganjar, kami yakin 90 persen buruh memilih Pak Ganjar," ungkap Nugi dari PT C-site Texpia seraya menunjukkan formulir yang sudah terisi data buruh dan keluarganya.

Nugi menambahkan bahwa dalam waktu dekat, tepatnya Jumat, (1/9) pagi pihaknya akan mengadakan ikrar bersama buruhnya mendukung pak Ganjar bekerjasama dengan Serikat Pekerja, Garteks dan GBB.

Mendengar hal tersebut, Ketua Dewan Pembina GBB Ferry Indrianto menyatakan apresiasi dan terima kasih, pihaknya akan berkomitmen untuk terus bekerja sama lebih erat dalam hal pemenangan Ganjar Pranowo.

Ferry juga menjelaskan bahwa GBB mengusung konsep pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial (KNHI) untuk memastikan industri kuat dan buruh sejahtera.

Sementara itu, Ketua Umum FSB Garteks, Ary Joko Sulistyo menyatakan FSB Garteks telah bekerja sama dengan GBB sejak 9 bulan yang lalu dan dalam kesempatan tersebut di PT C-Site untuk memperluas dukungan dan memenangkan Ganjar Pranowo di 2024 khususnya di Subang.

Agenda pertemuan dilanjutkan dengan foto bersama di depan loby perusaahaan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum GBB Lukman Hakim, menegaskan bahwa sebagai episentrum relawan sektor buruh Ganjar Pranowo, GBB akan terus melakukan kanvasing di tingkat grass root yaitu dengan membangun struktur pemenangan di tingkat perusahaan.