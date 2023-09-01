Bey Machmudin Jadi Pj Gubernur Jabar, Kang Emil: Titip Cintai Warga

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan, jika sosok Pj Gubernur Jabar yang akan menggantikan dirinya adalah Bey Machmudin.

Diketahui, Bey Machmudin sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

"Bey Machmudin adalah pengganti saya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, mulai hari Selasa depan tanggal 5 September 2023. Sesuai keputusan Bpk Presiden @jokowi," tulis Ridwan Kamil dalam Instagram pribadinya, Jumat (1/9/2023).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menitipkan tiga pesan khusus kepada Bey Machmudin.

"Titip cintai warga Jawa Barat. Titip pertahankan yang baik-baik dari prestasi Jawa Barat. Titip sempurnakan yang kurang-kurang dari pembangunan Jawa Barat," katanya.

Kang Emil pun memastikan, dirinya akan siap membantu Bey Machmudin dalam menjalankan tugas meski tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jabar.