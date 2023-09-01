Bey Machmudin Jadi Pj Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Titip Cintai Warga Jawa Barat

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memberikan pesan untuk Bey Machmudin yang akan menjabat penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Bey telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempati posisi tesebut.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyampaikan bahwa pada tanggal 5 September 2023 nanti, dirinya genap menuntaskan tugas jabatannya selama lima tahun memimpin Jabar.

"Selamat bertugas Kang Bey. Titip cintai warga Jawa Barat," tulis Kang Emil dalam akun Instagram pribadinya @ridwankamil, Jumat (1/9/2023).

Mantan Wali Kota Bandung itu menitipkan pesan agar Bey Machmudin bisa mempertahankan yang baik dari segala prestasi yang ditorehkan Jawa Barat.

Kang Emil juga berharap dalam kepemimpinannya nanti, Bey Machmudin juga bisa menyempurnakan yang kurang dari pembangunan di Jawa Barat.