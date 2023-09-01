Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bey Machmudin Jadi Pj Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Titip Cintai Warga Jawa Barat

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:28 WIB
Bey Machmudin Jadi Pj Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Titip Cintai Warga Jawa Barat
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memberikan pesan untuk Bey Machmudin yang akan menjabat penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Bey telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempati posisi tesebut.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyampaikan bahwa pada tanggal 5 September 2023 nanti, dirinya genap menuntaskan tugas jabatannya selama lima tahun memimpin Jabar.

 BACA JUGA:

"Selamat bertugas Kang Bey. Titip cintai warga Jawa Barat," tulis Kang Emil dalam akun Instagram pribadinya @ridwankamil, Jumat (1/9/2023).

Mantan Wali Kota Bandung itu menitipkan pesan agar Bey Machmudin bisa mempertahankan yang baik dari segala prestasi yang ditorehkan Jawa Barat.

 BACA JUGA:

Kang Emil juga berharap dalam kepemimpinannya nanti, Bey Machmudin juga bisa menyempurnakan yang kurang dari pembangunan di Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement