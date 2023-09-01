Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gelar Doa Bersama, Relawan Merajut Kemenangan untuk Ganjar Pranowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:31 WIB
Gelar Doa Bersama, Relawan Merajut Kemenangan untuk Ganjar Pranowo
Relawan Ganjar Pranowo menggelar sholawat bersama, doa merajut kemenangan Ganjar Pranowo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar menggelar sholawat bersama. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut pesta demokrasi atau Pemilu 2024 dengan santun dan damai.

Acara Berkat Sholawat Terangkai, Doa Merajut Kemenangan: Mendukung Ganjar Pranowo untuk Indonesia 2024 itu digelar di Pondok Pesantren Gedongan Jalan Pesantren Gedongan, Dusun 4 RT 001/007 Desa Ender Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Kamis malam, 31 Agustus 2023.

Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan sambutan hangat kepada warga yang terdiri dari santri serta masyarakat sekitar.

Lokasi acara dipadati para jamaah yang ingin bermunajat dan bersholawat kepada Allah SWT untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, untuk mengiringi langkah Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di 2024.

Pembacaan Ayat Suci Alquran yang dibawakan Ust. Niamillah mengawali kegiatan tersebut. Sementara Maulid Nabi dipimpin Tokoh Habaib yaitu Habib Ahmad Alaydrus.

KH. Abd. Hayi Imam menambah suasana semakin syahdu dengan memberikan tausiyah yang menyejukan. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Sahabat Ganjar dalam silaturahmi ke Ponpes Gedongan.

KH. Abd. Hayi Imam dalam tausiyahnya mengungkapkan keinginannya memiliki sosok pemimpin yang punya nilai kebangsaan yang tinggi dan peduli dengan masyarakat dan dunia pesantren.

"Kita berharap pemimpin yang akan datang adalah seseorang pemikiran yang matang, pemimpin yang memiliki komitmen kebangsaan, pemimpin yang akan datang tidak hanya komitmen persatuan dan kesatuan tapi juga pemimpin pemikiran nya perduli masyarakat, dan juga perduli para santri dan dunia santri di perhatikan dan kita berharap itu adalah bapak Haji Ganjar Pranowo,” katanya dalam tausiahnya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

