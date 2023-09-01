Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polda Jabar Sita 1,5 Kg Sabu dan 2 Kg Ganja, 4 Orang Ditangkap

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:31 WIB
Polda Jabar Sita 1,5 Kg Sabu dan 2 Kg Ganja, 4 Orang Ditangkap
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melalui Subdit 1 Ditresnarkoba mengungkap empat laporan terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Dari empat laporan itu, polisi mengamankan lima orang tersangka.

Wakil Direktur Ditresnarkoba Polda Jabar, AKBP Herry Affandi mengatakan, pengungkapan kasus ini dilakukan selama dua pekan yang dimulai sejak pertengahan Agustus 2023.

"Dari pengungkapan ini, kita amankan barang bukti sabu seberat satu setengah kilogram dan ganja seberat dua kilogram," ucap Herry, didampingi Kasubdit 1 Kompol Marwan Fajrin di Gedung Ditresnarkoba Polda Jabar, Jumat (1/9/2023).

Herry mengatakan, para pelaku yang terdiri dari empat pria dan satu perempuan ini diketahui mengedarkan sabu dan ganja di beberapa wilayah di Jawa Barat. Daerah pendistribusian para tersangka di antaranya di wilayah Bandung Raya, Sukabumi dan Karawang.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
sabu Polda Jabar Narkoba
