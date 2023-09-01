Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Suami Wabup Labuhanbatu Ditangkap Polisi, Diduga Cabuli Keponakan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |00:31 WIB
Suami Wabup Labuhanbatu Ditangkap Polisi, Diduga Cabuli Keponakan
Suami Wabub Labuanbatu ditangkap polisi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MEDAN - Polisi menangkap FS (66), suami dari Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Ellya Rosa Siregar. FS yang merupakan tokoh organisasi kepemudaan di Labuhanbatu itu ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang remaja putri berinisial SFS (15) yang disebut-sebut masih keponakannya.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, membenarkan adanya penangkapan itu. Ia mengatakan FS ditangkap siang tadi dan langsung diboyong ke Polda Sumut untuk ditahan.

 BACA JUGA:

"Iya benar, sudah ditahan. Perkaranya dugaan perbuatan asusila terhadap keponakannya," kata Hadi, Kamis (31/8/2023).

Hadi menyebut, penahanan dilakukan setelah Polisi resmi menetapkan status tersangka terhadap FS atas kasus dugaan pencabulan itu.

 BACA JUGA:

"Korban merupakan keponakan tersangka. Pencabulan itu dilaporkan terjadi di rumah FS di Labuhanbatu pada 5 Juli 2023 lalu," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
