Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Buntut Penganiayaan 2 Anggotanya, Kapolres Dairi Dinonaktifkan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:01 WIB
Buntut Penganiayaan 2 Anggotanya, Kapolres Dairi Dinonaktifkan
Irjen Agung/Foto: Instagram
A
A
A

MEDAN - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, menonaktifkan Kapolres Dairi, AKBP Reinhard Habonaran Nainggolan dari jabatannya.

Penonaktifan ini merupakan buntut dari aksi dugaan penganiayaan yang dilakukan AKBP Reinhard terhadap dua anggotanya. Di mana akibat penganiayaan itu, kedua anggotanya mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan di RSUD Sidikalang.

 BACA JUGA:

AKBP Reinhard dinonaktifkan sehubungan dengan pemeriksaan yang tengah dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) terhadapnya.

"Terkait dengan kejadian di Polres Dairi, AKBP RHN sampai saat ini masih diperiksa," kata Irjen Agung seperti dilihat MPI dalam unggahannya di akun Instagram resmi @Poldasumaterautara, Kamis (31/8/2023) malam.

 BACA JUGA:

Pasca-penonaktifan AKBP Reinhard, Irjen Agung kemudian menugaskan mantan Kapoles Karo, AKBP Ronny Nicolas Sidabutar untuk menjalankan tugas sebagai Kapolres Dairi untuk sementara waktu.

"Untuk menjamin pelaksanaan tugas memelihara kamtibmas dan melayani masyarakat, mulai hari ini saya menugaskan AKBP Ronny Nicolas untuk sementara memimpin kegiatan operasional dan pembinaan di Polres Dairi," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua anggota Satintelkam Polres Dairi terpaksa mendapatkan perawatan di rumah sakit usai diduga dianiaya Kapolres Dairi, AKBP Reinhard Habonaran Nainggolan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement