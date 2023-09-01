Cemburu Buta! Pria di Makassar Tikam Gebetan Mantan Istri hingga Tewas

MAKASSAR - Seorang pria di Kota Makassar bernama Hamzah (38) tega menikam seorang laki-laki bernama Rizal Yuldani (39) hingga tewas. Sadisnya, usai kejadian korban dibiarkan tergeletak di Jalan Tanjung Raya, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulsel, Kamis (31/8/2023).

Diduga, Hamzah cemburu dan masih memendam cinta kepada mantan istrinya yang diketahui dekat dengan korban.

Usai melakukan penikaman, pelaku langsung melarikan diri ke Kabupaten Takalar, polisi yang melakukan olah TKP lalu membawa jenazah korban ke Biddokes Polda Sulsel.

Setelah melakukan penyelidikan Unit Jatanras Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Dusun Banggae, Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar, Sulsel.

Meski sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke Mako Polrestabes Makassar.

Dari hasil perkembangan pemeriksaan, pelaku nekat menikam korban karena cemburu, pelaku masih memendam cinta kepada mantan istrinya, dan tak ingin mantan istrinya menjalin kasih dengan pria lain.