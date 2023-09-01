Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Bayi di Ogan Ilir Meninggal Dunia Usai Disuntik Bidan Desa, Orangtua Lapor Polisi

M Fitriadi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:48 WIB
Bayi di Ogan Ilir Meninggal Dunia Usai Disuntik Bidan Desa, Orangtua Lapor Polisi
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

OGAN ILIR - Seorang bayi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang usianya baru tiga hari meninggal dunia usai disuntik bidan desa.

Diduga bayi malang itu meninggal dunia akibat malapraktik, sehingga orangtua bayi itu pun akhirnya membawa kasus ini ke polisi.

Sebelumnya orangtua korban yang merupakan warga Desa Belanti, Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan harus menerima kenyataan pahit lantaran bayi yang baru saja dilahirkan meninggal usai disuntik oleh bidan desa setempat.

Saat itu, bidan desa datang untuk mengambil sampel darah dengan menyuntik bayinya dibagian tumit.

Meski sempat dilarikan ke RSUD Kayu Agung, namun nyawa bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Agus tidak bisa selamatkan.

Bahkan di telapak kaki bayi tersebut terdapat memar biru bekas suntikan bidan desa itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
