HOME NEWS NEWS

Maksimalkan Potensi Daerah dalam Satu Aplikasi, Pemkab Halmahera Selatan Gaet Indonesia Awards 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:13 WIB
Maksimalkan Potensi Daerah dalam Satu Aplikasi, Pemkab Halmahera Selatan Gaet Indonesia Awards 2023
Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik Menerima Penghargaan Indonesia Awards 2023. (foto: dok iNews Media Group)
Jakarta- Prestasi gemilang ditorehkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang menerima penghargaan Indonesia Awards 2023. Penghargaan ini secara langsung diterima oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Penghargaan yang diterima malam ini masuk ke dalam kategori Special Recognition of Outstanding Initiative atas inisiatif e-Smart Labuha.

Penyerahan penghargaan Indonesia Awards 2023 dilaksanakan bersamaan dengan Peluncuran iNews Media Group di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2022). Turut hadir dalam acara tersebut Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director dan CFO iNews Media Group Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, Direktur Programming iNews Khoiril Alam, Programming Production and Content Acquisition Director at MNC Vision Networks Endang Mayawati serta Ganjar Pranowo.

Acara ini juga dihadiri sejumlah menteri di antaranya, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Telusuri berita news lainnya
