HOME NEWS NEWS

Indonesia Awards 2023 Dihelat, Kabupaten Polewali Mandar Sabet Penghargaan lewat Aplikasi Me'guru Manarang

Imam Rachmawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:59 WIB
Indonesia Awards 2023 Dihelat, Kabupaten Polewali Mandar Sabet Penghargaan lewat Aplikasi Me'guru Manarang
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Andi Masri Masdar saat malam penganugerahan Indonesia Awards 2023. (Foto: dok iNews Media Group)
JAKARTA - Melalui inovasinya Aplikasi Me’guru Manarang, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Awards 2023 kategori Excellent Awards for Strategic Initiative. Penghargaan ini diterima langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, Andi Masri Masdar di iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Kadis Andi Masri Masdar pun turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Aplikasi Me’guru Manarang. Andi berharap, inovasinya ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta bisa menginspirasi semua dunia pendidikan di Indonesia.

 BACA JUGA:

“Kami berharap, semoga inovasi di Polewali Mandar betul-betul bisa bermanfaat bagi kami dan akan terus mengembangkan kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Dan kami berharap semoga aplikasi ini bisa menginspirasi semua dunia pendidikan di Indonesia,” ujarnya saat ditemui awak media.

Ketiga dari kiri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, Andi Masri Masdar saat menerima penghargaan Indonesia Awards. (Foto: iNews Media Group/Rievta Ikhwan)

Aplikasi Me’guru Manarang atau Smart School merupakan suatu terobosan dari upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk terus memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan metode tersebut, sekolah-sekolah di Kabupaten Polewali Mandar dapat mengelola proses pembelajaran secara lebih terarah dan terukur.

“Inovasi ini dirancang untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi operasional sekolah, berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih interaktif dan efektif bagi siswa, guru, orang tua, dan manajemen sekolah yang telah di bangun di masa pandemi Covid-19,” ujar Andi saat proses penjurian Indonesia Awards 2023.

      
