HOME NEWS NEWS

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemprov Sulbar Terima Penghargaan Indonesia Awards 2023

Imam Rachmawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |12:19 WIB
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemprov Sulbar Terima Penghargaan Indonesia Awards 2023
Keempat dari kiri, Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh (mengenakan jas) menerima penghargaan Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menerima penghargaan Indonesia Awards (IA) 2023 kategori Excellent Awards for Strategic Initiative. Pj Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh, menerima langsung penghargaan di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Ditemui usai acara, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian yang diraihnya untuk Pemprov Sulbar. Ia juga mengatakan, penghargaan tersebut ditujukan untuk semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan inovasi-inovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.

“Penghargaan ini untuk seluruh ASN di Sulawesi Barat dan seluruh masyarakat Sulbar yang sudah berkontribusi dalam mewujudkan inovasi-inovasi di Pemprov Sulbar,” katanya saat menerima penghargaan.

 

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui awak media di Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews Media Group)

Prestasi ini tidak terlepas dari programnya yang menerapkan sistem digital untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Dalam pemaparannya, Kepala Bidang IKP Kominfo Pers Dian Afrianty yang mewakili Pj Gubernur Sulbar mengatakan, Pemprov Sulbar telah memberlakukan pelayanan pemerintahan dengan sistem digital.

Dengan sistem digitalisasi tersebut, kata dia, telah diberlakukan sistem tanda tangan elektronik (TTE) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkup Pemprov Sulbar. Ia menyampaikan bahwa para ASN tidak lagi menggunakan tanda tangan manual sebagai langkah untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Sulbar.

      
