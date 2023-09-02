Raih Indonesia Awards 2023, Gubernur Kepri Kembali Torehkan Prestasi Tingkat Nasional

Jakarta- Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dirinya meraih Indonesia Awards 2023 untuk kategori Excellent Award for Strategic Initiative, pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Executive Chairman MNC Grup Hary Tanoesoedibjo sebagai pengakuan atas inisiatif Gubernur Ansar dalam mengembangkan industri dan ekonomi di Kepri, terutama pascapandemi Covid-19. Gubernur Ansar berhasil membuka kesempatan dan kemudahan investasi di Kepri dengan mendorong pelayanan birokrasi yang lebih baik, cepat, efisien, dan efektif.

Adapun penghargaan tersebut merupakan penghargaan Indonesia Awards kedua yang diraih oleh Gubernur Ansar. Pada 2022 lalu, dirinya juga meraih penghargaan Indonesia Awards untuk kategori Transformation Digital atas upaya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri.

Gubernur Ansar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam mewujudkan pengembangan industri dan ekonomi Kepri. Dia juga mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk terus menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam bekerja membangun Kepri, agar kedepannya lebih banyak prestasi-prestasi lain yang bisa diraih.

"Penghargaan ini adalah apresiasi dari kerja keras seluruh masyarakat Kepri. Setiap elemen masyarakat punya andil sesuai dengan porsinya masing-masing," ujarnya.