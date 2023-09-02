Rumah Jokowi For Ganjar Jabar Berdiri, Perindo: Lebih Banyak Menjamur Kian Bagus

BANDUNG - Bacapres Ganjar Pranowo terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Terbaru, dukungan diberikan para relawan Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat.

Dukungan relawan Rumah Jokowi For Ganjar Jabar kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu juga ditandai dengan peresmian berdirinya Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar di Jalan Buah Batu Nomor 107, Kota Bandung, Selasa (29/8/2023) lalu.

Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jabar, Wawan Setiawan menanggapi positif kehadiran Sekretariat Rumah Jokowi For Ganjar Jabar.

Sebab, menurutnya, kehadiran relawan akan semakin menambah kekuatan Ganjar, khususnya di Jabar yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

"Lebih banyak (relawan) lebih bagus ke pendukung Ganjar," kata Wawan saat dihubungi, Sabtu (2/9/2023).

Menurut Wawan, kehadiran Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar juga positif lantaran yang dilihat dalam pemilu adalah kuantitas, bukan kualitas.

"Lebih banyak lebih bagus jaringan-jaringan Ganjar for President-nya," ujar Wawan.