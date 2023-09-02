Podcast Aksi Nyata: Cara Perindo Jakut Bina UMKM Warga

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara, Capt. Antonius Riyanto Saputro mengungkapkan bahwa, pihaknya melakukan pembinaan terhadap UMKM-UMKM dari warga.

Hal itu disampaikan Antonius dalam program Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Pemberdayaan UMKM Solusi Atasi Kemiskinan', yang disiarkan secara streaming, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

"Kami Perindo Jakarta Utara mengambil peran. Saya saat ini membina UMKM binaan benar-benar kita bina dari pedagang kecil, seperti sayur, gerobak, pedagang rokok," kata Antonius.

Menurutnya, memang Pemerintah sudah turun melakukan binaan UMKM, namum memang masih ada masyarakat yang belum tersentuh.

Oleh karena itu, Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil II Partai Perindo itu turun langsung untuk melakukan binaan agar binaan UMKM bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.