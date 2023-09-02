Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Podcast Aksi Nyata: Cara Perindo Jakut Bina UMKM Warga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |18:10 WIB
Podcast Aksi Nyata: Cara Perindo Jakut Bina UMKM Warga
Perindo Jakut Bina UMKM warga
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara, Capt. Antonius Riyanto Saputro mengungkapkan bahwa, pihaknya melakukan pembinaan terhadap UMKM-UMKM dari warga.

Hal itu disampaikan Antonius dalam program Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Pemberdayaan UMKM Solusi Atasi Kemiskinan', yang disiarkan secara streaming, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

"Kami Perindo Jakarta Utara mengambil peran. Saya saat ini membina UMKM binaan benar-benar kita bina dari pedagang kecil, seperti sayur, gerobak, pedagang rokok," kata Antonius.

Menurutnya, memang Pemerintah sudah turun melakukan binaan UMKM, namum memang masih ada masyarakat yang belum tersentuh.

Oleh karena itu, Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil II Partai Perindo itu turun langsung untuk melakukan binaan agar binaan UMKM bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement