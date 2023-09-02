Begini Cara Perindo Jakarta Utara Tingkatkan Perekonomian Warga

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus melakukan aksi nyata untuk membantu masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan DPD Partai Perindo Jakarta Utara.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara, Capt. Antonius Riyanto Saputro mengungkapkan, pihaknya saat ini terus berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Ibu Kota.

"Kita berikan ke Jakarta Utara dengan program Partai Perindo pembagian gerobak, UMKM, kepedulian lingkungan masyarakat, fogging, senam kesehatan gratis," kata Antonius.

Hal itu disampaikan Antonius dalam program Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Pemberdayaan UMKM Solusi Atasi Kemiskinan', yang disiarkan secara streaming, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Antonius menjelaskan, Jakarta Utara dari segi perekonomian memang agak lebih rendah dibandingkan dengan kota lainnya di Ibu Kota.

"Tapi yang jelas Jakut karena dekat dengan laut dan pelabuhan mereka ekonominya kebanyakan memang nelayan," ujarnya.