HOME NEWS NEWS

Begini Cara Perindo Jakarta Utara Tingkatkan Perekonomian Warga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |18:34 WIB
Begini Cara Perindo Jakarta Utara Tingkatkan Perekonomian Warga
Capt. Antonius Riyanto. (Foto: Podcast Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus melakukan aksi nyata untuk membantu masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan DPD Partai Perindo Jakarta Utara. 

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara, Capt. Antonius Riyanto Saputro mengungkapkan, pihaknya saat ini terus berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Ibu Kota. 

 BACA JUGA:

"Kita berikan ke Jakarta Utara dengan program Partai Perindo pembagian gerobak, UMKM, kepedulian lingkungan masyarakat, fogging, senam kesehatan gratis," kata Antonius. 

Hal itu disampaikan Antonius dalam program Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Pemberdayaan UMKM Solusi Atasi Kemiskinan', yang disiarkan secara streaming, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

BACA JUGA:

Rumah Jokowi For Ganjar Jabar Berdiri, Perindo: Lebih Banyak Menjamur Kian Bagus 

Antonius menjelaskan, Jakarta Utara dari segi perekonomian memang agak lebih rendah dibandingkan dengan kota lainnya di Ibu Kota. 

"Tapi yang jelas Jakut karena dekat dengan laut dan pelabuhan mereka ekonominya kebanyakan memang nelayan," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
