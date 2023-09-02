DPD Partai Perindo Cilacap Bantu Permodalan Warung Complong

CILACAP - Partai Perindo terus berkomitmen menjadi partai yang membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna meningkatkan kesejahteraan di Indonesia.

DPD Perindo Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, melakukan pembukaan Warung Complong yang merupakan UMKM binaan Perindo, Sabtu (2/9/2023) siang.

Saat ini tercatat sebanyak 1.800 pelaku UMKM merupakan binaan Perindo Kabupaten Cilacap yang di antaranya mendapatkan bantuan permodalan, gerobak, serta tenda.

Perindo Cilacap melakukan launching Warung Makan Complong di Tritih Lor, Jeruklegi, Cilacap. Warung ini merupakan salah satu UMKM binaan Perindo.

Warung Complong menyediakan menu ayam goreng geprek ini mendapatkan bantuan permodalan dari Perindo. Tak hanya permodalan, Perindo juga memberikan bimbingan pengelolaan kepada pemiliknya.

Pemilik warung, Dinar Nur Rahmawan berterima kasih pada Perindo atas bantuan yang diterimanya.