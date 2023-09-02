Wujudkan Indonesia Sejahtera, Partai Perindo Bina 1.800 UMKM di Cilacap

JAKARTA - Partai Perindo terus mendorong kesejahteraan Indonesia dengan membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) milik masyarakat.

Salah satunya dilakukan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Cilacap. Mereka melakukan pembinaan kepada 1.800 UMKM di sana.

Pelaku UMKM tersebut mendapatkan bantuan berupa permodalan, gerobak, tenda hingga bimbingan.

"Bantuan permodalan ini merupakan wujud komitmen nyata dari Perindo dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku UMKM," kata Ketua DPD Perindo Cilacap, Saloyo, Sabtu (2/9/2023).

DPD Perindo Cilacap juga memberikan sertifikat halal kepada perwakilan pelaku usaha kecil. Sertifikat halal ini di berikan kepada 17 pelaku usaha kecil untuk memastikan kesehatan dan keamanan produk sesuai syariat Islam.

Selain itu, DPD Perindo Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, melakukan pembukaan Warung Complong yang merupakan UMKM binaan Perindo.

Perindo Cilacap melakukan launching Warung Makan Complong di Tritih Lor, Jeruklegi, Cilacap. Warung ini merupakan salah satu UMKM binaan Perindo.