Ratusan Warga Antusias Ikut Makan Gratis Gerobak Perindo Bersama Angela Tanoesoedibjo

SURABAYA - Ratusan warga antusias mendatangi acara Makan Gratis Gerobak Partai Perindo bersama Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I, Angela Tanoesoedibjo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

Dalam acara ini, warga bisa makan aneka makanan tradisional yang disajikan secara gratis. Beragam menu makanan dan minuman yang disajikan di gerobak Partai Perindo tersebut, di antaranya, jus buah, rawon, semanggi Suroboyo, mie ayam, penyetan dan bakso.

Sejak pukul 16.00 WIB, warga sudah mengantri untuk mendapatkan giliran memesan makanan. Hampir semua pedagang dipenuhi oleh warga. Warga juga tampak lahap menyantap makanan yang dibagikan secara cuma-cuma itu.

"Acaranya cukup bagus, makan-makan gratis bersama warga," kata salah satu warga, Ana Hartini.

Ana menyebut, Perindo merupakan partai yang peduli dengan rakyat kecil. Ini dibuktikan dengan pembagian gerobak secara gratis bagi pelaku usaha kecil. Dirinya berharap, kedepan partai bernomor 16 di kertas suara Pemilu itu bisa menang di Pemilu 2024.

"Semoga Partai Perindo jaya," kata Ana saat hendak mengantri untuk memesan rawon.