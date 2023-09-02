Dukung UMKM, Angela Tanoesoedibjo: Gerobak Perindo Hadir untuk Kesejahteraan Masyarakat

SURABAYA - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo berkomitmen untuk memajukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, sektor ini merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan pembagian gerobak kepada pelaku usaha kecil. Pembagian gerobak ini dilakukan Partai Perindo diseluruh daerah di Indonesia.

Harapannya, dengan pembagian gerobak ini, omzet pedagang bisa meningkat. Ujung-ujungnya, kesejahteraan mereka juga meningkat. "Gerobak Perindo hadir untuk kesejahteraan masyarakat," kata Angela saat menghadiri acara Makan Gratis Gerobak Perindo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

BACA JUGA: Sinopsis Film Chips yang Tayang Malam Ini

Menurut Angela, ketika bisnis dari pelaku UMKM ini meningkat, maka tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif langsung meninjau gerobak Perindo itu ingin, agar gerobak dari pelaku UMKM ini bisa terus bertambah.

"Dari satu gerobak bisa menjadi dua, tiga hingga empat geronbak. Jadi, bisa semakin banyak lagi pekerja yang dipekerjakan. Saya juga tanya, ternyata setelah ada gerobak Perindo, omset meningkat. Ada yang dua kali lipat, jadi kami harapkan program ini bisa bermanfaat bagi warga," ujarnya.