HOME NEWS NEWS

Hadiri Makan Gratis Gerobak Perindo di Surabaya, Angela Tanoesoedibjo Sapa Hangat Warga

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |20:38 WIB
Hadiri Makan Gratis Gerobak Perindo di Surabaya, Angela Tanoesoedibjo Sapa Hangat Warga
Bacaleg Perindo Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
SURABAYA - Kehadiran Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I, Angela Tanoesoedibjo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya, di acara Makan Gratis Gerobak Perindo disambut antusias ratusan warga, Sabtu (2/9/2023).

Angela tiba di lokasi acara sekitar pukul 17.00 WIB.

Setibanya di sana, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif langsung meninjau gerobak Perindo. Setidaknya, ada enam gerobak Partai Perindo. Para penjual menyajikan beragam menu tradisional, di antaranya, jus buah, rawon, semanggi Suroboyo, mi ayam, penyetan dan bakso.

Angela menyempatkan diri menyapa warga. Dia pun berdialog dengam hangat bersama warga.

Sejumlah wargapun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk bisa berswafoto dengan Angela. Dengan sabar, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamen Parekraf) itu melayani warga berswafoto.

Dalam acara ini, warga bisa makan aneka makanan yang disajikan secara gratis. Sejak pukul 16.00 WIB, warga sudah mengantri untuk mendapatkan giliran memesan makanan.

