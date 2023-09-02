Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kadin Sultra Raih Penghargaan Indonesia Award 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |20:58 WIB
Kadin Sultra Raih Penghargaan Indonesia Award 2023
Kadin Sultra saat menerima penghargaan Indonesia Award 2023. (foto: dok iNews Media Group)
A
A
A

Jakarta- Sebuah prestasi diraih oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kadin Sultra mendapatkan penghargaan bergengsi Indonesia Award 2023 dalam kategori BUMN, BUMD, swasta, dan organisasi.

Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Ketua Kadin Sultra Anton Timbang, pada Kamis (31/8/2023) malam, yang diadakan oleh iNews Media Grup.

Kadin Sultra berhasil meraih penghargaan ini berkat upaya dan akselerasi dalam mengembangkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh publik, kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi yang dinilai inovatif dan berdedikasi dalam kemajuan bidangnya masing-masing.

Proses seleksi dilakukan melalui penjaringan berita positif dan inovasi yang memberikan dampak besar bagi masyarakat, yang berasal dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Setelah menerima penghargaan tersebut, Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, mengucapkan rasa terima kasih kepada iNews Media Grup atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan. Ia juga mengapresiasi seluruh pengurus Kadin Sultra yang telah bekerja keras dan dengan ikhlas sehingga berhasil meraih penghargaan ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190478//new_year_2026-nSfO_large.jpg
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/391/3190442//bernadya-yxZU_large.JPG
Panggung Soundrenaline Sana Sini di Jakarta Hadirkan Festival Musik dan Seni di Berbagai Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190439//huawei_hadirkan_service_giving_season_2025-2vBl_large.jpg
Apresiasi Kebersamaan dengan Pelanggan, HUAWEI Hadirkan Service Giving Season 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement