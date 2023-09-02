Kadin Sultra Raih Penghargaan Indonesia Award 2023

Jakarta- Sebuah prestasi diraih oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kadin Sultra mendapatkan penghargaan bergengsi Indonesia Award 2023 dalam kategori BUMN, BUMD, swasta, dan organisasi.

Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Ketua Kadin Sultra Anton Timbang, pada Kamis (31/8/2023) malam, yang diadakan oleh iNews Media Grup.

Kadin Sultra berhasil meraih penghargaan ini berkat upaya dan akselerasi dalam mengembangkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh publik, kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi yang dinilai inovatif dan berdedikasi dalam kemajuan bidangnya masing-masing.

Proses seleksi dilakukan melalui penjaringan berita positif dan inovasi yang memberikan dampak besar bagi masyarakat, yang berasal dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Setelah menerima penghargaan tersebut, Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, mengucapkan rasa terima kasih kepada iNews Media Grup atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan. Ia juga mengapresiasi seluruh pengurus Kadin Sultra yang telah bekerja keras dan dengan ikhlas sehingga berhasil meraih penghargaan ini.