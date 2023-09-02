Angela Tanoesodibjo Hadirkan Makanan Tradisional saat Makan Gratis Gerobak Perindo

SURABAYA - Acara Makan Gratis Gerobak Perindo bersama Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I, Angela Tanoesoedibjo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya menyajikan beragam menu makanan tradisional, Sabtu (2/9/2023).

Angela mengatakan, dirinya sengaja menghadirkan menu makanan tradisional karena rasanya cukup enak dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Dia sendiri merupakan penggemar makanan tradisional. Salah satu kesukaannya adalah rawon.

Sup daging khas Jawa Timur ini menjadi sup terenak di dunia menurut daftar '10 Best Rated Soups in the World' oleh Taste Atlas pada 2023. Sajian khas berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mi asal Jepang, ramen.

BACA JUGA: Menengok Keseruan Caleg Perindo Angela Tanoesoedibjo Masak Mi Ayam untuk Warga

"Saya sendiri suka rawon. Saya juga bawa satu," kata Angela saat hadir di acara Makan Gratis Gerobak Perindo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini, Surabaya terkenal akan kulinernya. Banyak sekali makanan terkenal dari kota Pahlawan ini. Selain rawon, ada juga lontong balap dan rujak cingur.

"Pariwisata juga didorong oleh kuliner. Jadi kita hadirkan makanan khas Surabaya dan semoga bisa dinikmati warga," ujarnya.