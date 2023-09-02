Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Angela Tanoesodibjo Hadirkan Makanan Tradisional saat Makan Gratis Gerobak Perindo

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |21:07 WIB
Angela Tanoesodibjo Hadirkan Makanan Tradisional saat Makan Gratis Gerobak Perindo
Bacaleg Perindo Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

SURABAYA - Acara Makan Gratis Gerobak Perindo bersama Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I, Angela Tanoesoedibjo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya menyajikan beragam menu makanan tradisional, Sabtu (2/9/2023).

Angela mengatakan, dirinya sengaja menghadirkan menu makanan tradisional karena rasanya cukup enak dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Dia sendiri merupakan penggemar makanan tradisional. Salah satu kesukaannya adalah rawon.

Sup daging khas Jawa Timur ini menjadi sup terenak di dunia menurut daftar '10 Best Rated Soups in the World' oleh Taste Atlas pada 2023. Sajian khas berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mi asal Jepang, ramen.

"Saya sendiri suka rawon. Saya juga bawa satu," kata Angela saat hadir di acara Makan Gratis Gerobak Perindo di Lapangan Parkir MNC Tower, Nomor 21 Kota Surabaya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini, Surabaya terkenal akan kulinernya. Banyak sekali makanan terkenal dari kota Pahlawan ini. Selain rawon, ada juga lontong balap dan rujak cingur.

"Pariwisata juga didorong oleh kuliner. Jadi kita hadirkan makanan khas Surabaya dan semoga bisa dinikmati warga," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement