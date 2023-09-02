Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Aditya-L1, Misi Luar Angkasa Pertama India ke Matahari Rogoh Kocek hingga Rp701 Miliar

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:14 WIB
India akan meluncurkan misi luar angkasa ke matahari (Foto: Zee News)
INDIA - Misi luar angkasa pertama India yang akan diluncurkan ke matahari diberi nama Aditya-L1, Aditya-L1 dijadwalkan lepas landas dari landasan peluncuran di Sriharikota pada Sabtu (2/9/2023) pukul 11:50 waktu India (06:20GMT).

Letaknya akan berada pada jarak 1,5 juta km (93 juta mil) dari Bumi atau 1% jarak Bumi-Matahari.

Misi yang mempelajari objek terbesar di tata surya ini diberi nama setelah Surya, dewa Matahari dalam agama Hindu yang juga dikenal sebagai Aditya.

Dan L1 adalah singkatan dari Lagrange point 1 - tempat yang tepat antara Matahari dan Bumi di mana pesawat ruang angkasa India akan ditempatkan.

Menurut Badan Antariksa Eropa, titik Lagrange adalah titik di mana gaya gravitasi dua benda besar – seperti Matahari dan Bumi – saling meniadakan, sehingga memungkinkan pesawat ruang angkasa untuk “melayang”.

Isro belum mengatakan berapa biaya misi tersebut, namun laporan di media India menyebutkan biayanya sebesar 3,78 miliar rupee atau USD46 juta (Rp701 miliar).

