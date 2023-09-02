Kisah Influencer Pro Putin yang Dapat Untung Banyak dan Pendapatan Iklan Besar dari Propaganda Perang

Kisah para influencer yang pro perang dapat keutungan banyak dari propaganda perang (Foto: Maryana Naumova)

RUSIA - Para influencer pro-perang di Rusia menghasilkan pendapatan iklan yang besar dari liputan media sosial mereka mengenai konflik tersebut.

Berdasarkan temuan BBC, selain video harian mengerikan tentang serangan pesawat tak berawak dan klaim palsu tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mereka juga berbagi iklan untuk segala hal mulai dari mata uang kripto hingga mode.

Dikenal di Rusia sebagai "Z-Blogger" karena dukungan mereka terhadap perang yang sering dilambangkan dengan huruf Z, mereka sering kali bergabung dengan tentara Rusia dan memposting rekaman dari garis depan di mana mereka menyerukan generasi muda Rusia untuk mendaftar.

Sejak dimulainya invasi besar-besaran pada Februari 2022, influencer pro-perang telah memperoleh jutaan pengikut di Telegram, platform media sosial yang banyak digunakan orang Rusia setelah Presiden Vladimir Putin melarang Instagram, Facebook, dan Twitter.

Ledakan jumlah pengguna ini telah menyebabkan lonjakan pasar periklanan Telegram.

Para pemberi pengaruh perang telah mengambil keuntungan dari hal ini. Mereka menjual ruang iklan untuk perusahaan yang ingin menjangkau audiens muda mereka.

Untuk mengetahui berapa tarif yang mereka kenakan, anggota Tim Disinformasi Global BBC berpura-pura sebagai pemilik hotel yang tertarik memasang iklan di saluran mereka.

BBC menghubungi beberapa pemain paling terkemuka.