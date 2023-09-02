Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam, Terkenal Sopan dan Cerdas

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |15:12 WIB
Profil Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam, Terkenal Sopan dan Cerdas
Profil Presiden Singapura yang dikenal sebagai sosok yang sopan dan cerdas (Foto: india.com)
SINGAPURA - Tharman Shanmugaratnam, 66 tahun, seorang ekonom keturunan India yang lahir di Singapura, terpilih sebagai Presiden Singapura.

Pada Jumat (1/9/2023), mantan menteri utama tersebut meraih rekor 70,4% suara, mengalahkan dua kandidat lainnya dalam pemilihan presiden pertama di negara itu dalam lebih dari satu dekade.

Lalu siapakah Tharman? Menurut Daily O, Shanmugaratnam lahir di Singapura pada 25 Februari 1957.

Kakek-nenek Shanmugaratnam adalah imigran India. Dia diketahui memiliki akar keturunan ke Tamil Nadu.

Menurut The Independent Singapore, ayahnya, profesor Kanagaratnam Shanmugaratnam, memberikan kontribusi besar pada penelitian kanker dan perawatan kesehatan.

Shanmugaratnam memperoleh gelar Magister Administrasi Publik di Kennedy School of Government Universitas Harvard, di mana ia dinobatkan sebagai Lucius N Littauer Fellow atas kinerjanya yang luar biasa.

Shanmugaratnam menikah dengan Jane Yumiko Ittogi, mantan pengacara yang kini melakukan pekerjaan sosial. Pasangan ini telah menikah selama lebih dari tiga dekade dan memiliki empat anak – seorang putri dan tiga putra.

