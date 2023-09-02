Wanita Ini Pecahkan Rekor Rambut Mullet Terpanjang d Dunia, Capai 172 Cm

Wanita ini pecahkan rekor rambut mullet terpanjang di dunia (Foto: Guinness World Records)

TENNESSEE – Seorang wanita Tennessee, Amerika Serikat (AS) berusia 58 tahun telah mendapatkan gelar rambut mullet terpanjang di dunia untuk wanita.

Tami Manis, dari Knoxville, memiliki rambut tergerai sepanjang 5 kaki 8 inci (172,72 cm) - hampir setinggi rata-rata pria.

Manis, seorang perawat kesehatan masyarakat, telah memiliki rambut kepang sejak tahun 1980-an, terinspirasi oleh video musik dari band rock Amerika 'Til Tuesday, dan tidak pernah memotong rambutnya selama 33 tahun.

Gaya rambutnya akan ditampilkan dalam buku Guinness World Records 2024.

Manis mengatakan perjalanan belanaknya dimulai saat pertama kali menonton video musik lagu Voices Carry sekitar empat dekade lalu.

"Gadis itu punya rattail dan saya sangat menginginkannya," katanya kepada Guinness World of Records, dikutip BBC.

Dia kemudian memotong belanaknya pada November 1989 dan langsung menyesalinya, jadi dia mulai menanamnya pada bulan Februari berikutnya dan tidak lagi memangkasnya sejak saat itu.