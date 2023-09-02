Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wanita Ini Pecahkan Rekor Rambut Mullet Terpanjang d Dunia, Capai 172 Cm

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:50 WIB
Wanita Ini Pecahkan Rekor Rambut <i>Mullet</i> Terpanjang d Dunia, Capai 172 Cm
Wanita ini pecahkan rekor rambut mullet terpanjang di dunia (Foto: Guinness World Records)
A
A
A

TENNESSEE – Seorang wanita Tennessee, Amerika Serikat (AS) berusia 58 tahun telah mendapatkan gelar rambut mullet terpanjang di dunia untuk wanita.

Tami Manis, dari Knoxville, memiliki rambut tergerai sepanjang 5 kaki 8 inci (172,72 cm) - hampir setinggi rata-rata pria.

Manis, seorang perawat kesehatan masyarakat, telah memiliki rambut kepang sejak tahun 1980-an, terinspirasi oleh video musik dari band rock Amerika 'Til Tuesday, dan tidak pernah memotong rambutnya selama 33 tahun.

Gaya rambutnya akan ditampilkan dalam buku Guinness World Records 2024.

Manis mengatakan perjalanan belanaknya dimulai saat pertama kali menonton video musik lagu Voices Carry sekitar empat dekade lalu.

"Gadis itu punya rattail dan saya sangat menginginkannya," katanya kepada Guinness World of Records, dikutip BBC.

Dia kemudian memotong belanaknya pada November 1989 dan langsung menyesalinya, jadi dia mulai menanamnya pada bulan Februari berikutnya dan tidak lagi memangkasnya sejak saat itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177044/wartawan-nCXG_large.jpg
Tolak Aturan Baru, Puluhan Wartawan Kembalikan Kartu Liputan di Pentagon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176371/garis_polisi-C6GO_large.jpg
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176363/presiden_as_donald_trump-yPzx_large.jpg
Trump Sebut Perang Gaza Telah Berakhir, Timur Tengah Akan Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/18/3169970/kirk-Lt3r_large.jpg
Jejak Darah Politik Amerika, Pembunuhan Lincoln hingga Charlie Kirk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169761/donald_trump-kKco_large.jpg
Trump Bertemu PM Qatar di New York Usai Israel Serang Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/18/3168237/presiden_as_donald_trump-KE90_large.jpg
AS Pertimbangkan Serang Kartel Narkoba di Venezuela, Gulingkan Presiden Maduro?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement