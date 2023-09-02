Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dituduh Telantarkan Anak hingga Kelaparan, Wanita YouTuber Ini Ditangkap Polisi

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |17:26 WIB
Dituduh Telantarkan Anak hingga Kelaparan, Wanita YouTuber Ini Ditangkap Polisi
Wanita YouTuber ditangkap polisi usai dituduh menelantarkan anak hingga kelaparan (Foto: Connexions YouTube Channel)
A
A
A

UTAH - Seorang wanita asal Utah, Amerika Serikat (AS) yang menjalankan saluran YouTube soal nasihat pengasuhan anak yang populer menghadapi tuduhan pelecehan anak setelah putranya yang kekurangan gizi melarikan diri dari rumah.

Ruby Franke dan rekan bisnisnya Jodi Nan Hildebrandt ditangkap di Ivins, Utah pada minggu ini.

Para pejabat juga menemukan putri Franke yang berusia 10 tahun dalam kondisi kekurangan gizi di rumah pasangannya.

Kedua wanita tersebut didakwa dengan enam tuduhan pelecehan anak pada Jumat (1/9/2023).

BBC telah menghubungi Franke dan Hildebrandt untuk memberikan komentar.

Polisi mengatakan putra Franke yang berusia 12 tahun memanjat keluar jendela dan berlari ke rumah tetangga untuk meminta makanan dan air.

“Pihak yang menelepon [tetangga] menyatakan remaja tersebut tampak kurus dan kekurangan gizi, dengan luka terbuka dan lakban di sekitar ekstremitasnya,” menurut pernyataan dari Departemen Keamanan Publik Santa-Clara Ivins.

"Setibanya di sana, penegak hukum mengamati bahwa luka dan kekurangan gizi yang dialami anak tersebut sangat parah," kata departemen tersebut.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177044/wartawan-nCXG_large.jpg
Tolak Aturan Baru, Puluhan Wartawan Kembalikan Kartu Liputan di Pentagon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176371/garis_polisi-C6GO_large.jpg
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176363/presiden_as_donald_trump-yPzx_large.jpg
Trump Sebut Perang Gaza Telah Berakhir, Timur Tengah Akan Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/18/3169970/kirk-Lt3r_large.jpg
Jejak Darah Politik Amerika, Pembunuhan Lincoln hingga Charlie Kirk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169761/donald_trump-kKco_large.jpg
Trump Bertemu PM Qatar di New York Usai Israel Serang Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/18/3168237/presiden_as_donald_trump-KE90_large.jpg
AS Pertimbangkan Serang Kartel Narkoba di Venezuela, Gulingkan Presiden Maduro?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement