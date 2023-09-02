Dituduh Telantarkan Anak hingga Kelaparan, Wanita YouTuber Ini Ditangkap Polisi

Wanita YouTuber ditangkap polisi usai dituduh menelantarkan anak hingga kelaparan (Foto: Connexions YouTube Channel)

UTAH - Seorang wanita asal Utah, Amerika Serikat (AS) yang menjalankan saluran YouTube soal nasihat pengasuhan anak yang populer menghadapi tuduhan pelecehan anak setelah putranya yang kekurangan gizi melarikan diri dari rumah.

Ruby Franke dan rekan bisnisnya Jodi Nan Hildebrandt ditangkap di Ivins, Utah pada minggu ini.

Para pejabat juga menemukan putri Franke yang berusia 10 tahun dalam kondisi kekurangan gizi di rumah pasangannya.

Kedua wanita tersebut didakwa dengan enam tuduhan pelecehan anak pada Jumat (1/9/2023).

BBC telah menghubungi Franke dan Hildebrandt untuk memberikan komentar.

Polisi mengatakan putra Franke yang berusia 12 tahun memanjat keluar jendela dan berlari ke rumah tetangga untuk meminta makanan dan air.

“Pihak yang menelepon [tetangga] menyatakan remaja tersebut tampak kurus dan kekurangan gizi, dengan luka terbuka dan lakban di sekitar ekstremitasnya,” menurut pernyataan dari Departemen Keamanan Publik Santa-Clara Ivins.

"Setibanya di sana, penegak hukum mengamati bahwa luka dan kekurangan gizi yang dialami anak tersebut sangat parah," kata departemen tersebut.