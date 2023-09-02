Kisah Detektif Amatir Tangkap Pencuri Sepeda yang Bergentayangan di Finlandia

FINLANDIA – Wajah Valo yang berusia sebelas tahun tersenyum lebar ketika seorang pria yang mengenakan jaket kuning dan topi baseball merah muda mendekati rumahnya untuk mengembalikan sepedanya, yang dicuri sebulan yang lalu. Pencurian sepeda memang marak terjadi di Finlandia.

Nama pria tersebut adalah Ilkka Pulkkinen. Dia bukan polisi tapi warga biasa yang memimpin tim bernama Bike Patrols - sukarelawan yang menghabiskan beberapa jam sehari mengejar sepeda curian di Oulu, sebuah kota 170km (100 mil) selatan Lingkaran Arktik di Finlandia.

Dia menemukan sepeda Valo dibuang di hutan. Rantainya putus tetapi sepeda itu masih dalam kondisi baik.

“Itu hampir seperti baru ketika menghilang,” kata ayah Valo, dikutip BBC.

"Rantainya mudah diperbaiki, kamu akan kembali ke pelana besok,” lanjutnya.

Dia mengirim pesan ke Patroli Sepeda di Facebook ketika sepeda putranya hilang. “Mereka berjanji untuk menemukan sepeda itu dan mereka melakukannya,” katanya.

Pencurian sepeda adalah masalah besar di kota berpenduduk 200.000 jiwa ini, yang dikenal sebagai surga bersepeda di Finlandia.

Kota ini memiliki jaringan sepeda terluas di negara ini dengan jalur datar khusus dan terpelihara dengan baik sepanjang lebih dari 1.000 km (621 mil).