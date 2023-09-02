Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rekaman Terbaru Terungkap, Putri Diana: Pangeran Charles Kecewa saat Pangeran Harry Lahir karena Ingin Anak Perempuan

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |19:25 WIB
Rekaman Terbaru Terungkap, Putri Diana: Pangeran Charles Kecewa saat Pangeran Harry Lahir karena Ingin Anak Perempuan
Rekaman terbaru ungkap Putri Diana mengaku Pangeran Charles kecewa saat Pangeran Harry lahir karena ingin anak perempuan bukan anak laki-laki (Foto: CNN)
A
A
A

LONDON - Audio baru telah dirilis dari Putri Diana yang berbicara tentang bagaimana Pangeran Charles dari Inggris – sekarang Raja Charles IIIkecewa karena mereka memiliki anak laki-laki, bukan anak perempuan, ketika Pangeran Harry lahir.

Mendiang putri merekam serangkaian kaset audio pada 1990-an dan diam-diam dikirimkan kepada penulis Andrew Morton sebelum kematiannya dalam kecelakaan mobil berkecepatan tinggi pada 1997.

Beberapa audionya didengarkan untuk pertama kalinya menjelang film dokumenter yang dirilis tahun depan berjudul, “Diana: The Rest of Her Story.” Kamis (31/8/2023) menandai 26 tahun sejak kematian Diana.

Good Morning America dari ABC mendengarkan secara eksklusif rekaman di mana Diana mengatakan suaminya bahkan tidak mau berbicara dengan ibu tirinya, Raine Spencer.

“Karena saat Pembaptisan Harry, Charles mendatangi mumi dan berkata, 'Kamu tahu kami sangat kecewa, kami pikir itu perempuan,'” katanya.

“Dan mumi memenggal kepalanya dan berkata, 'Kamu seharusnya menyadari betapa beruntungnya kamu memiliki anak yang normal,'” kenangnya.

Diana berkata sejak hari itu, “penutup jendela dibuka, dan itulah yang dia lakukan saat mendapat balasan dari seseorang.”

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/18/2956613/raja-charles-akan-jalani-prosedur-medis-terkait-prostat-pada-minggu-depan-1iI5tEz0VL.jpg
Raja Charles Akan Jalani Prosedur Medis Terkait Prostat pada Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/18/2956596/mundur-sementara-dari-tugas-kerajaan-putri-wales-jalani-masa-pemulihan-usai-operasi-di-perut-UckhHYzY48.jpg
Mundur Sementara dari Tugas Kerajaan, Putri Wales Jalani Masa Pemulihan Usai Operasi di Perut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/18/2883342/baju-sweter-milik-putri-diana-laku-dijual-rp17-5-miliar-di-pelelangan-LpMjXU5Lpw.jpg
Baju Sweter Milik Putri Diana Laku Dijual Rp17,5 Miliar di Pelelangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/18/2864277/punya-batas-akhir-kesabaran-sumber-kerajaan-kate-middleton-tidak-akan-pernah-memaafkan-meghan-markle-icjvfz5qV7.jpg
Punya Batas Akhir Kesabaran, Sumber Kerajaan: Kate Middleton Tidak Akan Pernah Memaafkan Meghan Markle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/18/2838931/pengeluaran-kerajaan-inggris-dilaporkan-boros-dikaitkan-dengan-pemakaman-ratu-hingga-penobatan-raja-charles-iii-0ALhRVKd2B.jpg
Pengeluaran Kerajaan Inggris Dilaporkan Boros, Dikaitkan dengan Pemakaman Ratu hingga Penobatan Raja Charles III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/18/2826773/anak-pangeran-harry-dan-meghan-markle-putri-lilibet-ultah-ke-2-kerajaan-tak-kirim-ucapan-selamat-vib4naaxL0.jpg
Anak Pangeran Harry dan Meghan Markle Putri Lilibet Ultah ke-2, Kerajaan Tak Kirim Ucapan Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement