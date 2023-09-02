Rekaman Terbaru Terungkap, Putri Diana: Pangeran Charles Kecewa saat Pangeran Harry Lahir karena Ingin Anak Perempuan

Rekaman terbaru ungkap Putri Diana mengaku Pangeran Charles kecewa saat Pangeran Harry lahir karena ingin anak perempuan bukan anak laki-laki (Foto: CNN)

LONDON - Audio baru telah dirilis dari Putri Diana yang berbicara tentang bagaimana Pangeran Charles dari Inggris – sekarang Raja Charles III – kecewa karena mereka memiliki anak laki-laki, bukan anak perempuan, ketika Pangeran Harry lahir.

Mendiang putri merekam serangkaian kaset audio pada 1990-an dan diam-diam dikirimkan kepada penulis Andrew Morton sebelum kematiannya dalam kecelakaan mobil berkecepatan tinggi pada 1997.

Beberapa audionya didengarkan untuk pertama kalinya menjelang film dokumenter yang dirilis tahun depan berjudul, “Diana: The Rest of Her Story.” Kamis (31/8/2023) menandai 26 tahun sejak kematian Diana.

Good Morning America dari ABC mendengarkan secara eksklusif rekaman di mana Diana mengatakan suaminya bahkan tidak mau berbicara dengan ibu tirinya, Raine Spencer.

“Karena saat Pembaptisan Harry, Charles mendatangi mumi dan berkata, 'Kamu tahu kami sangat kecewa, kami pikir itu perempuan,'” katanya.

“Dan mumi memenggal kepalanya dan berkata, 'Kamu seharusnya menyadari betapa beruntungnya kamu memiliki anak yang normal,'” kenangnya.

Diana berkata sejak hari itu, “penutup jendela dibuka, dan itulah yang dia lakukan saat mendapat balasan dari seseorang.”