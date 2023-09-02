Geger, Warga Temukan Mayat Tak Dikenal Membusuk di Kawasan Percandian Muarojambi

MUAROJAMBI - Warga Desa Danau Lamo, Maro Sebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi digegerkan dengan penemuan mayat tak dikenal di perkebunan warga dekat kawasan percandian Muarojambi.

Saat ditemukan, diketahui merupakan seorang pria yang kondisinya sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap.

Mirisnya, saat diperiksa mayat yang belum diketahui identitasnya tersebut tanpa busana.

Menurut tokoh masyarakat setempat, Ikhsan, mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang mencari rebung atau bambu.

"Ada warga yang pergi ke kebun untuk mencari bambu. Namun ditengah perjalanan mencium aroma tidak sedap," katanya, Jumat (1/9/2023).

Setelah dicari sumber bau yang menusuk hidung tersebut, betapa terkejutnya warga tersebut.