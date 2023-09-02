Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Geger, Warga Temukan Mayat Tak Dikenal Membusuk di Kawasan Percandian Muarojambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |02:31 WIB
Geger, Warga Temukan Mayat Tak Dikenal Membusuk di Kawasan Percandian Muarojambi
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MUAROJAMBI - Warga Desa Danau Lamo, Maro Sebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi digegerkan dengan penemuan mayat tak dikenal di perkebunan warga dekat kawasan percandian Muarojambi.

Saat ditemukan, diketahui merupakan seorang pria yang kondisinya sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap.

 BACA JUGA:

Mirisnya, saat diperiksa mayat yang belum diketahui identitasnya tersebut tanpa busana.

Menurut tokoh masyarakat setempat, Ikhsan, mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang mencari rebung atau bambu.

 BACA JUGA:

"Ada warga yang pergi ke kebun untuk mencari bambu. Namun ditengah perjalanan mencium aroma tidak sedap," katanya, Jumat (1/9/2023).

Setelah dicari sumber bau yang menusuk hidung tersebut, betapa terkejutnya warga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement