Begini Kronologi Mahasiswa yang Tewas Akibat Kecelakaan di Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG - Diduga menghindari pegendara sepeda motor lain yang menyeberang melawan arah, seorang mahasiswa mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia, Jumat (1/9/2023).

Mahasiswa salah satu universitas swasta di Kota Bandarlampung tersebut bernama Mochamad Yudho Ristyanto Adam (21), warga Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.

BACA JUGA:

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandarlampung Ipda Gunawan mengatakan, insiden kecelakaan itu diduga dialami Yudho saat akan menghindari pengendara sepeda motor lainnya yang menyebrang melawan arah.

Akibatnya, korban memberhentikan sepeda motornya secara mendadak, hingga terpeleset ke sebelah kiri sisi jalan.

BACA JUGA:

"Di waktu bersamaan, ada mobil pribadi dari belakang dan bagian belakang kendaraan itu langsung menabrak korban," ujar Gunawan saat dikonfirmasi, Jumat (1/9).

Gunawan menuturkan, selang beberapa saat, korban Yudho langsung dibawa petugas dan warga ke RSUD Abdul Moeloek kota Bandarlampung dalam kondisi kritis hingga akhirnya meninggal dunia.