HOME NEWS NUSANTARA

Begini Kronologi Mahasiswa yang Tewas Akibat Kecelakaan di Bandar Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |04:01 WIB
Begini Kronologi Mahasiswa yang Tewas Akibat Kecelakaan di Bandar Lampung
TKP mahasiswa tewas kecelakaan/Foto: Istimewa
BANDAR LAMPUNG - Diduga menghindari pegendara sepeda motor lain yang menyeberang melawan arah, seorang mahasiswa mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia, Jumat (1/9/2023).

Mahasiswa salah satu universitas swasta di Kota Bandarlampung tersebut bernama Mochamad Yudho Ristyanto Adam (21), warga Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandarlampung Ipda Gunawan mengatakan, insiden kecelakaan itu diduga dialami Yudho saat akan menghindari pengendara sepeda motor lainnya yang menyebrang melawan arah.

Akibatnya, korban memberhentikan sepeda motornya secara mendadak, hingga terpeleset ke sebelah kiri sisi jalan.

"Di waktu bersamaan, ada mobil pribadi dari belakang dan bagian belakang kendaraan itu langsung menabrak korban," ujar Gunawan saat dikonfirmasi, Jumat (1/9).

Gunawan menuturkan, selang beberapa saat, korban Yudho langsung dibawa petugas dan warga ke RSUD Abdul Moeloek kota Bandarlampung dalam kondisi kritis hingga akhirnya meninggal dunia.

