Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tahanan Kasus Pencurian Meninggal di Lapas Jambi

Adrianus Susandra , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |07:13 WIB
Tahanan Kasus Pencurian Meninggal di Lapas Jambi
Sang istri menangisi suaminya yang meninggal di Lapas Jambi (Foto : iNews)
A
A
A

JAMBI - Seorang tahanan kasus pencurian yang baru dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi, meningal dunia, Korban diduga menjadi korban penganiayaan oleh warga binaan lapas lainnya.

Korban yang baru beberapa hari dititipkan meninggal di dalam lapas membuat pihak keluarga meminta kasus diusut tuntas.

Seorang petugas Lapas Klas IIA Jambi sempat menghalang-halangi kontributor iNews TV yang sedang mengambil gambar di kamar jenazah rumah sakit, Jumat 1 September 2023, malam.

Petugas Lapas Klas IIA Jambi tersebut berusaha agar media tidak mengambil gambar atas tewasnya tahanan titipan yang tewas terdapat luka lebam di wajah korban.

Korban diketahui bernama Agus Daniel, warga Pulau Pandan, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Ia telah terbujur kaku saat dipindahkan ke kamar jenazah RSUD Raden Mattaher Jambi setelah sempat ditangani tim dokter RSUD

Istri korban tak kuasa menahan tangis di hadapan jenazah suaminya.

Peristiwa tewasnya tahahan Kejari Jambi tersebut bermula pada Jumat Sore. Petugas Lapas melakukan pengecekan dan penguncian blok tahahan, kemudian ditemukan korban tergeletak di kamar blok tahanan dengan kondisi lebam.

Sebelum tewas, tahanan kasus pencurian tersebut sempat mendapat pertolongan ke klinik lapas dan korban sempat kritis.

Salah seorang kerabat korban Ningsih, meminta kasus tewasnya anggota keluarganya tersebut bisa diusut tuntas karena saat dititipkan ke dalam lapas kondisi korban dalam kondisi sehat.

Dia mengaku belum mengetahui pasti penyebab tewasnya korban karena belum mendapatkan penjelasan dari pihak lapas.

"Apakah korban pengeroyokan atau seperti apa hingga meninggal, kami belum tahu," ujar Ningsih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183914/menteri_imipas-1fBr_large.jpg
Heboh Nikita Mirzani Live Tiktok saat Ditahan, Menteri Imipas: Sudah Saya Tegur Kalapasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178286/kemenimipas-yvw1_large.jpg
Ngeri! 24 Ribu Senjata Tajam Disita Kemenimipas dari Lapas dan Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150004/agus-wXce_large.jpg
Kementerian Imipas Bangun 13 Lapas Baru untuk Kurangi Beban Kapasitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142234/lapas_cibinong-vUgn_large.jpg
Penuhi Hak Napi, Petugas Lapas Cibinong Digembleng Tingkatkan Ketrampilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137389/kerusuhan_terjadi_di_lapas_narkotika_kelas_lla_muara_beliti-aywp_large.jpg
Menteri Imipas Klaim Lapas Narkotika Muara Beliti Sudah Kondusif Usai Kerusuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127824/kemenko_polkam_tinjau_layanan_kunjungan_lebaran_lapas_cipinang-yk36_large.jpg
Kemenko Polkam Tinjau Layanan Kunjungan Lebaran Lapas Cipinang, Ini Hasilnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement