Tahanan Kasus Pencurian Meninggal di Lapas Jambi

JAMBI - Seorang tahanan kasus pencurian yang baru dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi, meningal dunia, Korban diduga menjadi korban penganiayaan oleh warga binaan lapas lainnya.

Korban yang baru beberapa hari dititipkan meninggal di dalam lapas membuat pihak keluarga meminta kasus diusut tuntas.

Seorang petugas Lapas Klas IIA Jambi sempat menghalang-halangi kontributor iNews TV yang sedang mengambil gambar di kamar jenazah rumah sakit, Jumat 1 September 2023, malam.

Petugas Lapas Klas IIA Jambi tersebut berusaha agar media tidak mengambil gambar atas tewasnya tahanan titipan yang tewas terdapat luka lebam di wajah korban.

Korban diketahui bernama Agus Daniel, warga Pulau Pandan, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Ia telah terbujur kaku saat dipindahkan ke kamar jenazah RSUD Raden Mattaher Jambi setelah sempat ditangani tim dokter RSUD

Istri korban tak kuasa menahan tangis di hadapan jenazah suaminya.

Peristiwa tewasnya tahahan Kejari Jambi tersebut bermula pada Jumat Sore. Petugas Lapas melakukan pengecekan dan penguncian blok tahahan, kemudian ditemukan korban tergeletak di kamar blok tahanan dengan kondisi lebam.

Sebelum tewas, tahanan kasus pencurian tersebut sempat mendapat pertolongan ke klinik lapas dan korban sempat kritis.

Salah seorang kerabat korban Ningsih, meminta kasus tewasnya anggota keluarganya tersebut bisa diusut tuntas karena saat dititipkan ke dalam lapas kondisi korban dalam kondisi sehat.

Dia mengaku belum mengetahui pasti penyebab tewasnya korban karena belum mendapatkan penjelasan dari pihak lapas.

"Apakah korban pengeroyokan atau seperti apa hingga meninggal, kami belum tahu," ujar Ningsih.