Gempa Magnitudo 3,7 Guncang Nabire Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa bermagnitudo (M) 3,7 yang mengguncang kawasan Nabire, Papua. Gempa tersebut tercatat pada Sabtu (2/9/2023) pukul 09.34 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di laut tepatnya 34 km barat laut dari Nabire. Tepatnya berada di 3.32 LS Lintang Selatan (LS) dan 135.51 Bujur Timur (BT).

“Gempa Mag:3.7, 02-Sep-2023 09:34:27WIB, Lok:3.32LS, 135.51BT (34 km BaratLaut NABIRE-PAPUA),” tulis BMKG dalam akun twitter resminya Sabtu (2/9/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 24 kilometer. BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Kendati demikian BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika terdapat adanya gempa bumi susulan.

(Angkasa Yudhistira)