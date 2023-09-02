Tragis! 2 Pelajar di Lampung Timur Tewas Ditabrak Mobil

LAMPUNG - Dua orang pelajar terlibat kecelakaan di Jalan Ir Sutami, Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, pada Jumat 1 September 2023, pukul 07.15 WIB.

Akibat kecelakaan itu, keduanya Ferry (16) dan Seihan (16) yang merupakan warga Dusun 8 Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono, meninggal dunia.

Kasat Lantas Polres Lampung Timur Iptu Bima Alief Caesar Gumilang mengatakan, kecelakaan itu terjadi saat korban mengendarai sepeda motor Vega R B 6075 CKS, melaju dari Jalan Ir Sutami Bandar Agung menuju Bandar Sribhawono.

Setibanya di TKP, korban melihat mobil oleng dari arah berlawanan, kemudian korban langsung menepi di bahu jalan tanah.

"Tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil Grandmax BE 9263 AA dengan kecepatan tinggi yang sedang menghindari sepeda motor menyebrang, sehingga mobil terguling dan menabrak korban yang berada di bahu jalan," ujar Kasat Lantas saat dikonfirmasi, Sabtu (2/9).

Akibatnya, kedua korban yang masih pelajar tersebut mengalami luka berat dan meninggal dunia.