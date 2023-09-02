Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Rumah Dinas Brimob Kalbar, Kapolri: Tingkatkan Semangat Kerja

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |18:25 WIB
Tinjau Rumah Dinas Brimob Kalbar, Kapolri: Tingkatkan Semangat Kerja
Kapolri tinjau rumah dinas Brimob Kalbar. (Foto: Dok Polri)
A
A
A

KALBAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung rumah dinas untuk jajaran Satbrimob Polda Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (2/9/2023). Dalam tinjauannya, Sigit berinteraksi langsung dengan jajaran yang menempati rumah dinas tersebut. Para anggota Brimob Polda Kalimantan Barat mengaku senang dan bahagia memiliki rumah dinas yang baru dan jauh lebih layak untuk ditempati. 

Rumdis ini terdiri dari 3 Blok yaitu Blok A seluas 2,2 hektare, Blok B seluas 2,3 hektare dan Blok C seluas 0,7 hektare dengan total bangunan perumahan lama 353 unit. Sejak dibangun pada tahun 1975 (48 tahun), rumah tersebut dalam kondisi rusak berat dan belum pernah direnovasi.

Dalam dialognya, banyak hal yang ditanyakan oleh mantan Kabareskrim Polri itu. Misalnya soal kondisi rumah apakah lebih baik atau tidak. Bagaimana dengan kondisi airnya. Termasuk sudah berapa lama tinggal di rumah ini sejak direnovasi. 

"Apa bedanya sekarang dengan dulu," tanya Sigit. "Siap sekarang lebih bagus dan lebih layak. Air juga lancar," jawab salah seorang anggota Brimob.

Dia juga bercerita kepada Sigit jika sebelumnya rumdis yang ditempati selalu banjir saat air laut pasang. Air yang digunakan untuk mandi dan minum juga tercampur limbah.

"Sekarang lebih baik dan bagus Jenderal," ungkap anggota Brimob itu.

Mendengar jawaban dari jajarannya, Sigit berpesan kepada seluruh anggota Brimob Polda Kalbar untuk memanfaatkan rumah tersebut dengan baik dan dapat menambah semangat kerja.

"Mudah-mudahan bikin semangat," ucap Sigit.

Anggota Brimob lainnya yang tinggal di rumah dinas mengucapkan terima kasih kepada Kapolri. Adalah, Brigpol Ahmad Tatang yang mengaku senang rumah dinas yang sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. 

"Rumah yang sekarang lebih besar dari yang dulu. Sekarang banyak kamarnya. Terima kasih perhatiannya," katanya.

Istri Tatang pun juga menyampaikan kenyamanannya tinggal di rumah tersebut. Menurutnya saat ini, halaman rumah dan jalannya lebih luas sehingga anak lebih leluasa bermain.

"Kalau sebelumnya jalannya lebih kecil sehingga anak-anak gak leluasa bermain," sebut istri Tatang.

