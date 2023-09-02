Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tolak Rencana Pembangunan IPLT di Bantul, Ratusan Warga Gelar Aksi di Kantor Kalurahan

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |04:31 WIB
BANTUL - Sejumlah warga menggelar aksi di kantor Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul. Mereka menolak pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang rencananya akan dibangun di sekitar pemukiman warga. Aksi yang diikuti oleh ratusan warga dengan membawa spanduk penolakan itu digelar Jumat (01/09/2023).

Ketua RT 01 Dusun Ponggok 2, Kelurahan Trimulyo, Eva Dwiputra mengatakan, pihaknya mendukung rencana pembangunan IPLT, dengan catatan harus dikaji secara matang dengan melibatkan warga. Menurutnya berdasarkan sosialisasi yang diselenggarakan beberapa waktu lalu jarak IPLT dengan pemukiman warga sangat dekat yakni 120 meter.

“Kami mendukung IPLT, tapi ya harus dipindahkan lokasinya. Yang sekarang itu kan dekat sekali dengan warga pasti nanti terganggu,” katanya.

Eva menyebutkan, pembangunan IPLT rencananya akan dibuat di Dusun Blawong yang jaraknya sangat dekat dengan area Ponggok. Menurutnya, dengan adanya Stadion Sultan Agung warga merasa sudah sering terganggu dengan adanya pertandingan sepakbola dan aktivitas olahraga lain di sekitar.

“Kami sudah melihat IPLT yang di Madurejo, Prambanan, kenyataannya sangat bau sekali. Makanya kami menolak kalau dibangun di area kami,” jelasnya.

Sebelumnya, dia menyebut bahwa warga dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul sempat berdiskusi dan diminta melihat lebih dulu penyelenggaraan IPLT yang ada di Keputih di Surabaya sebagai pertimbangan. Di sana IPLT dinilai dikelola dengan optimal. Namun warga tetap menolak dan tetap menginginkan agar IPLT tidak dibangun di wilayahnya.

Halaman:
1 2
      
