Soal Kepemimpinan Ganjar Ingat Pesan Orangtuanya: Jabatan Jangan Pernah Direbut!

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan ajaran orangtuanya terkait kepemimpinan.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Keuskupan Agung Semarang, Jumat (1/9/2023).

"Bapak ibu saya selalu mengajarkan saya, pokoknya kalau jabatan itu jangan pernah kamu rebut. Tetapi kalau itu takdirmu, itu harus kamu laksanakan dengan baik, enggak boleh direbut," tutur Ganjar.

Ganjar yang memiliki karakter merakyat dan family man itu mengaku mengaplikasikan ajaran orangtuanya itu. Pada Pilgub Jateng 2013 silam, ia mengaku tak terbesit untuk mendaftar.

"Saya dulu pendaftar ke nomor 23. Jadi sudah 22 pendaftar tuh, ngantri di partai saya PDIP, pengen jadi gubernur. Iki Ganjar sopo?" ucap Ganjar sambil berguyon.

Ia berkata, tingkat keterpilihannya itu hanya sebesar 7 persen. Ganjar pun pesimistis bisa diusung oleh partainya. Apalagi, pengusungan Gubernur Jateng saat itu harus melalui serangkaian test.