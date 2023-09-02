Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Diberi Replika Tongkat Uskup Agung, Punya Makna Kepemimpinan

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:20 WIB
Ganjar Diberi Replika Tongkat Uskup Agung, Punya Makna Kepemimpinan
Ganjar diberi replika tongkat Uskup Agung/Foto: Eka Setiawan
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menerima kenang-kenangan dari Keuskupan Agung Semarang, Jumat (1/9/2023). Kenangan itu berupa replika kepala tongkat Uskup Agung, Romo Mgr. Robertus Rubiyatmoko.

Replika kepala tongkat tersebut memiliki relief burung pelikan yang sedang melukai dirinya sendiri untuk memberi makan dan minum kepada anak-anaknya. Replika tersebut diserahkan oleh Vikjen Romo YR. Edy Purwanto.

“Tujuannya (pemberian) siapapun yang memimpin, atau jadi pemimpin, harus siap memberikan diri untuk keselamatan bagi yang dipimpinnya,” ucap Romo Edy.

Romo Edy mengatakan kenangan ini diberikan secara khusus oleh Romo Rubi, sapaan akrab Uskup Agung, kepada Ganjar dengan harapan agar Gubernur Jateng dua periode itu bisa menjaga kepemimpinannya yang rela berkorban bagi rakyatnya.

Dalam kesempatan itu, Romo Edy menyampaikan apresiasi kepada Ganjar atas kepemimpinannya selama 10 tahun di Jawa Tengah. Umat Katholik, kata Romo Edy, terasa sangat diperhatikan.

“Ini menjadi bentuk konkrit kehadiran negara, kehadiran pemerintah bagi gereja. Utamanya melalui Pak Gubernur yang sampai dengan hari ini tetap memberikan hatinya untuk semua terlebih untuk gereja,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan oleh para romo dan suster yang hadir. Senada disampaikan Suster Rusali yang merupakan Pemilik Yayasan Marsudirini. Ganjar dinilainya sosok pemimpin yang sangat mengayomi.

“Saya baru pertama ini berjumpa langsung dengan Bapak. Dari bicaranya teduh, adem membuat kami merasa terayomi dan nyaman. Seorang pemimpin yang membuat nyaman, membuat teduh akhirnya segala sesuatu bisa terselesaikan,” ujarnya.

