Pesan Ganjar ke ASN: Tetap Jaga Integritas, Jangan Tergoda!

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menitip harapan besar kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk tetap menjaga integritas. Bagi Ganjar, terjaganya integritas ASN Pemprov Jateng merupakan kebanggaan baginya selama 10 tahun memimpin.

Hal itu disampaikan Ganjar seusai menghadiri 'Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng', di PRPP Semarang, Jumat 1 September 2023, malam.

Ganjar yang purnatugas pada 5 September 2023, berpesan kepada 17 pejabat pimpinan tinggi pratama, 149 pejabat admninistrator dan 131 pejabat pengawas agar tetap menjaga integritas dan tak tergoda pada hal-hal yang dapat mencederai kejujuran.

Godaan yang pertama muncul, menurutnya adalah integritas yang memudar. Hal itu menyebabkan ASN tergoda dengan gratifikasi, sogokan, bahkan muncul niat untuk korupsi.

“Maka saya titip kepada kawan-kawan, untuk berani membentengi diri dan bersikap dan mereka sudah praktik selama sepuluh tahun,” tuturnya.

Ganjar percaya, kepada ASN di lingkungan Pemprov Jateng itu bisa bertahan dari godaan tersebut. Sebab godaan terbesar selanjutnya, kata Ganjar adalah gempuran dari luar.

“Maka harus saling menguatkan di antara temen-temen ini saya titipkan pada mereka,” ucapnya.