Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pesan Ganjar ke ASN: Tetap Jaga Integritas, Jangan Tergoda!

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |08:40 WIB
Pesan Ganjar ke ASN: Tetap Jaga Integritas, Jangan Tergoda!
Ganjar Pranowo berpesan pada ASN Pemprov Jateng tetap jaga integritas (Foto: istimewa)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menitip harapan besar kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk tetap menjaga integritas. Bagi Ganjar, terjaganya integritas ASN Pemprov Jateng merupakan kebanggaan baginya selama 10 tahun memimpin.

Hal itu disampaikan Ganjar seusai menghadiri 'Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng', di PRPP Semarang, Jumat 1 September 2023, malam.

Ganjar yang purnatugas pada 5 September 2023, berpesan kepada 17 pejabat pimpinan tinggi pratama, 149 pejabat admninistrator dan 131 pejabat pengawas agar tetap menjaga integritas dan tak tergoda pada hal-hal yang dapat mencederai kejujuran.

Godaan yang pertama muncul, menurutnya adalah integritas yang memudar. Hal itu menyebabkan ASN tergoda dengan gratifikasi, sogokan, bahkan muncul niat untuk korupsi.

“Maka saya titip kepada kawan-kawan, untuk berani membentengi diri dan bersikap dan mereka sudah praktik selama sepuluh tahun,” tuturnya.

Ganjar percaya, kepada ASN di lingkungan Pemprov Jateng itu bisa bertahan dari godaan tersebut. Sebab godaan terbesar selanjutnya, kata Ganjar adalah gempuran dari luar.

“Maka harus saling menguatkan di antara temen-temen ini saya titipkan pada mereka,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement