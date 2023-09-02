Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar dan Siti Atiqoh Sentuh Garis Finish Lari Maraton, Peluk Hangat dan Cium Kening

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |09:02 WIB
Ganjar dan Siti Atiqoh Sentuh Garis Finish Lari Maraton, Peluk Hangat dan Cium Kening
Ganjar Pranowo sentuh garis finis lari maraton (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Atikoh mengikuti kegiatan lari marathon bertajuk "Farewell Fun Run With Mbak Atikoh," di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023) pagi.

Dalam kegiatan itu, Ganjar turut melepas peserta yang berjumlah sekitar ratusan pelari. Salah satu peserta, terdapat sang istri, Siti Atiqoh. Usai melepas, Atiqoh dan Ganjar turut serta lomba lari marathon berjarak 10 kilometer.

Sepanjang rute, Siti Atiqoh dan Ganjar Pranowo nampak menikmati perjalanan. Terlihat, Ganjar sesekali menyapa warga di pinggir jalan yang tengah mencari sarapan.

Setelah satu jan lebih perjalanan, Atikoh lebih dulu menyentuh garis finish dibandingkan Ganjar. Sejak start sekitar pukul 06.10 WIB, Siti Atiqoh tiba di garis finish sekitar pukul 07.22 WIB.

Setibanya di garis finish Atikoh langsung disambut riuh oleh para peserta dan panitia. Atiqoh langsung dikalungkan medali oleh salah satu panitia. Sementara Ganjar, tiba di garis finish sekitar pukul 07.37 WIB.

Ganjar langsung disambut oleh Atikoh. Kemudian, Ganjar pun memeluk sang istri dengan penuh kehangatan dan mencium kening Siti Atiqoh.

Halaman:
1 2
      
