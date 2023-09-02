Siti Atiqoh Ganjar Lontarkan 2 Pantun Perpisahan Usai Lari Maraton

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Ati1oh mengikuti kegiatan lari maraton bertajuk "Farewell Fun Run With Mbak Atiqoh," di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023) pagi.

Kegiatan itu, ditujukan sebagai bentuk penghormatan dan perpisahan kepada Siti Atiqoh selaku istri Gubernur Jateng, yang memiliki hobi berlari. Dalam acara itu, Siti Atiqoh pun diberi karikatur bergambar dirinya tengah berlari.

Dalam sambutannya, Siti Atiqoh merasa senang dan sedih karena acara itu merupakan bentuk salam perpisahan atau farewell. Kendati begitu, ia berharap, acara itu bukan sejatinya salam perpisahan selamanya.

"Harapannya ini bukan kata say goodbye, kalau say good bye berarti kan selama-lamanya ya. Kita farewell untuk Insya Allah bisa bertemu di lari-lari selanjutnya di race-race selanjutnya," tuturnya di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Dengan lari, dirinya merasa dipertemukan dengan lingkungan pertemanan yang hebat. Ia merasa, pertemanan berlarinya itu bisa saling memot8vasi dan menginspirasi. "Setiap kami bertemu dengan teman-teman karena pasti ada yang saya dapatkan inspirasi-inspirasi, akhirnya bisa jadi semangat run," ujarnya.

Dari berlari, Atiqoh juga mendapat hikmah yang liar biasa dirasakan dalam hidupnya. Baginya, berlari itu tak hanya mendapat kebahagiaan semata. "Tetapi kita juga memahami bahwa dalam setiap pencapaian dalam setiap perjuangan itu harus ada proses tidak ada sesuatu yang instan," ujar dia.

Sebelum memgakhiri sambutannya, Siti Atiqoh melempar dua pantun kepada para peserta. Adapun pantun tersebut terkait manfaat berlari dan perpisahaan.

"Bunga mawar, bunga melati

dipetik untuk sang pujaan hati

running is my threapy

minim stress and anxiety."