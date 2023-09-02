Momen Atikoh Ganjar Beri Pantun Perpisahan di Acara Maraton: Running is my Therapy

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Atikoh mengikuti kegiatan lari maraton bertajuk "Farewell Fun Run With Mbak Atikoh," di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023) pagi.

Kegiatan itu, ditujukan sebagai bentuk penghormatan dan perpisahan kepada Atikoh selaku istri Gubernur Jateng, yang memiliki hobi berlari. Dalam acara itu, Atikoh pun diberi karikatur bergambar dirinya tengah berlari.

Dalam sambutannya, Atikoh merasa senang dan sedih karena acara itu merupakan bentuk salam perpisahan atau farewell. Kendati begitu, ia berharap, acara itu bukan sejatinya salam perpisahan selamanya.

Biodata Siti Atikoh Istri Ganjar Pranowo Lengkap dengan Riwayat Pendidikan

"Harapannya ini bukan kata say goodbye, kalau say goodbye berarti kan selama-lamanya ya. Kita farewell untuk Insya Allah bisa bertemu di lari-lari selanjutnya di race-race selanjutnya," tutur Atikoh di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023).

Dengan lari, Atikoh merasa dipertemukan dengan lingkungan pertemanan yang hebat. Ia merasa, pertemanan berlarinya itu bisa saling memotivasi dan menginspirasi.

"Setiap kami bertemu dengan teman-teman karena pasti ada yang saya dapatkan inspirasi-inspirasi, akhirnya bisa jadi semangat run," tutur Atikoh.

Dari berlari, Atikoh juga mendapat hikmah yang luar biasa dirasakan dalam hidupnya. Baginya, berlari itu tak hanya mendapat kebahagiaan semata.

"Tetapi kita juga memahami bahwa dalam setiap pencapaian, dalam setiap perjuangan itu harus ada proses tidak ada sesuatu yang instan," tutur Atikoh.

"Dan dengan berlari saya merasa inilah cara saya mencintai diri sendiri, karena apabila kita sehat kita tentu bisa akan membahagiakan orang yang lain," tambahnya.

Sebelum memgakhiri sambutannya, Atikoh melempar dua pantun kepada para peserta. Adapun pantun tersebut terkait manfaat berlari dan perpisahaan.

"Bunga mawar, bunga melati

dipetik untuk sang pujaan hati

running is my therapy

minim stress and anxiety."

"Kipchoge berasal dari Kenya

Sang pemegang rekor maraton dunia

terima kasih untuk pertemanan sehatnya

sampai jumpa diperlarian selanjutnya."

Sementara itu, Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo merasa diberi penghormatan atas kinerjanya dari beragam komunitas, salah satunya komunitas lari