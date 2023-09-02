Surat Tanda Cinta Anak Difabel pada Ganjar: Hari Ini Awal Perjalananmu

SEMARANG - Anak-anak difabel yang tergabung dalam "Rumah D Semarang," menyambangi rumah dinas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, di Puri Gedeh, Sabtu (2/9/2023) pagi.

Pada kesempatan itu, sekitar puluhan anak difabel menyampaikan surat cinta untuk Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu. Surat itu, dibacakan dua anak yang merupakan perwakilan dari anak-anak difabel yakni, Rafa dan Fara.

Surat tersebut, berisi ucapan terima kasih dan apresiasi dari anak-anak difabel kepada Ganjar. Salah satu anak bernama Fara yang membacakan surat itu merasa, kinerja Ganjar yang telah memajukan Ganjar.

"Pesannya di situ ucapan terima kasih untuk Pak Ganjar yang selama ini bisa memajukan Jateng untuk lebih inklusif, lebih maju lagi dan Jateng Gayeng pokoknya," tutur Fara.

Suasana hening dan sedikit haru, menyelimuti kala dua anak yang merupakan perwakilan dari Komunitas Difabel Semarang, membacakan surat cinta untuk Ganjar.

Adapun isi dari surat tersebut seperti berikut: