Ketika Ganjar Berbincang dengan Anak-Anak Difabel, Dengarkan Harapan

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kedatangan tamu dari anak-anak difabel yang tergabung dalam "Rumah D Semarang," di Puri Gedeh, Semarang. Dalam momen itu, Ganjar berbaur dengan anak-anak difabel bahkan mendengarkan harapan mereka pada negara ini.

Momen itu terjadi kala anak-anak difabel yang tergabung dalam Rumah D Semarang menyambangi rumah dinas Ganjar, Puri Gedeh, Semarang, Jateng pada Sabtu (2/9/2023) pagi. Mereka sudah kumpul di Puri Gedeh sekitar pukul 09.00 WIB

Ganjar yang baru selesai mengikuti kegiatan lomba lari marathon di Stadion Jatidiri, Semarang pun langsung menyambut mereka. Sehabis bersih-bersih dan berganti pakaian, Ganjar bersama istrinya, Siti Atikoh pun menerima kedatangan puluhan anak-anak difabel.

Melihat Ganjar dan Atikoh, anak-anak difabel antusias. Mereka berebut bersalaman dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak Ganjar," seru anak-anak difabel.

Usai bersalaman, Ganjar pun mengajak mereka berbincang. Faradila Rahmadini dari Komunitas Difabel Semarang menjadi salah satu anak yang berbincang dengan Ganjar.

Kepada Ganjar, Faradila menyampaikan prestasi yang pernah diraih. Tak tanggung-tanggung, prestasi yang disampaikan ke Ganjar merupakan lomba tingkat nasional.

"Kemarin saya ikut lomba juara 1 'Difabel Berani Bersuara,' tingkat nasional. Saya juga ikut lomba menulis opini judulnya 'Tentang Pendidikan Inklusif Antara Ada dan Tiada.' Alhamdulilah masuk 10 besar dan itu kategori umum," ujar Faradila.

Merespons itu, Ganjar sedikit penasaran dengan lomba menulis opini yang diikuti Faradila. Ganjar bertanya, topik apa yang ditulis Faradila dalam tulisan opini.

"Maksudnya di kalangan kita memang yang sudah inklusif bemar-benar dijaga, tetapi ternyata pada lapangan masih minim sekali tentang pendidikan yang inklusif itu seperti apa?" kata Faradila menjawab pertanyaan Ganjar.