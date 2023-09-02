Momen Haru Siri Atiqoh Ganjar Bertemu Anak Difabel : Selalu Punya Jiwa Berbagi

SEMARANG - Istri dari Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh bercengkrama mesra dengan anak-anak difabel. Pertemuan terakhir ini, mengingat Ganjar akan purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Kesedihan mendalam menyelimuti Atiqoh pada pertemuan itu, ketika anak-anak difabel yang tergabung dalam 'Rumah D Semarang' menyambangi kediamannya di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah. Sebab selama 10 tahun Atikoh dan anak-anak difabel selalu berkomunikasi dengan baik.

"Tentu bikin saya terharu ya karena perjalannnya 10 tahun banyak kenangan dengan teman-teman, adik-adik, anak-anak. Khususnya saya juga banyak sekali belajar tentang keikhlasan jadi adik-adik ini, anak-anak ini selalu memiliki jiwa untuk berbagi dengan sesama di tengah keterbatasan mereka," ujar Atiqoh, Sabtu (2/9/2023).

Ia menyampaikan berbagai kebaikan yang dilakukan anak-anak difabel itu. Contohnya ketika bulan ramadhan tiba, mereka semua saling bergotong royong untuk memberikan santapan saat waktu berbuka.

"Misalnya ketika pandemi itu membuat masker, bagi sembako, Ketika bulan puasa berbagi takjil dan di event yang lain juga begitu. Mereka itu selalu menerima dengan penuh kasih sayang. Kami juga sangat mencintai mereka karena mereka juga sangat mencintai kami," tuturnya.

Dirinya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada relawan Rumah D Semarang yang selalu setia menjaga anak-anak difabel. Anak-anak juga diajarkan pelatihan khusus oleh para relawan atau pengasuh agar ke depannya dapat hidup mandiri.

"Tentu saya sangat apresiasi para relawan maupun pengasuh selama ini mendampingi sehingga mereka bisa mandiri. jadi ada yang menjadi tukang jahit, salah satu berkat mereka ada yang sulam, lukis, dan mereka banyak juga usaha angkringan," sambungnya.