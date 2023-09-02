Keseruan Ganjar Pranowo dan Atikoh Berdendang Lagu Daerah Bareng Anak Difabel

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Atikoh turut berdendang lagu daerah saat menjamu anak-anak difabel yang tergabung dalam Rumah D Semarang.

Momen itu, terjadi saat sekitar puluhan anak-anak difabel itu bertamu ke rumah dinas Ganjar, Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/8/2023).

Mulanya, puluhan anak-anak itu menceritakan atau bertanyan apapun kepada Ganjar. Gubernur Jawa Tengah itu pun nampak terlihat senang bisa berbaur hingga berbincang dengan anak-anak.

Setelah itu, puluhan anak-anak difabel itu berdiri hingga membentuk barisan. Ganjar dan Atikoh yang berduduk di tangga Puri Gedeh, menyaksikan penampilan mereka.

Setelah musik berdendang, para anak-anak itu bernari mengikuti aljnan nada. Gerakan tarian mereka beragam, mulai lengan yang diputar hingga melompat-lompat.

Ganjar dan Atikoh yang menyaksikan pertunjukan itu pun nampak kagum akan pertunjukan tersebut. Keduanya juga larut dalam alunan musik. Terlihat, kepala Ganjar nampak digoyang-goyangkan sembari tersenyum.

Sementara Atikoh terlibat mengikuti gerakan para anak-anak difabel. Adapun lagu yang dipurar yakni 5 lagu daerah, salah satunya Ampar-Ampar Pisang.