Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Keseruan Ganjar Pranowo dan Atikoh Berdendang Lagu Daerah Bareng Anak Difabel

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:56 WIB
Keseruan Ganjar Pranowo dan Atikoh Berdendang Lagu Daerah Bareng Anak Difabel
Ganjar Pranowo dan anak difabel (Foto: MPI)
A
A
A

 

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Atikoh turut berdendang lagu daerah saat menjamu anak-anak difabel yang tergabung dalam Rumah D Semarang.

Momen itu, terjadi saat sekitar puluhan anak-anak difabel itu bertamu ke rumah dinas Ganjar, Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/8/2023).

Mulanya, puluhan anak-anak itu menceritakan atau bertanyan apapun kepada Ganjar. Gubernur Jawa Tengah itu pun nampak terlihat senang bisa berbaur hingga berbincang dengan anak-anak.

Setelah itu, puluhan anak-anak difabel itu berdiri hingga membentuk barisan. Ganjar dan Atikoh yang berduduk di tangga Puri Gedeh, menyaksikan penampilan mereka.

Setelah musik berdendang, para anak-anak itu bernari mengikuti aljnan nada. Gerakan tarian mereka beragam, mulai lengan yang diputar hingga melompat-lompat.

Ganjar dan Atikoh yang menyaksikan pertunjukan itu pun nampak kagum akan pertunjukan tersebut. Keduanya juga larut dalam alunan musik. Terlihat, kepala Ganjar nampak digoyang-goyangkan sembari tersenyum.

Sementara Atikoh terlibat mengikuti gerakan para anak-anak difabel. Adapun lagu yang dipurar yakni 5 lagu daerah, salah satunya Ampar-Ampar Pisang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement